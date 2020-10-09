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Мухомор из Калиниграда: Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма
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Экс-руководитель администрации Калининграда Светлана Маслова назначена вице-премьером Крыма.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Маслову Светлану Борисовну на государственную должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 12 октября 2020 года», – сказано в документе.
Ранее парламент Крыма согласовал назначение Масловой на должность вице-премьера РК.
Светлана Маслова (Мухомор) родилась в 1967 году в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбного хозяйства и промышленности по специальности «инженер-экономист». С 2008 по 2010 годы занимала должность заместителя главы администрации Калининграда. В 2010 году Маслова возглавила администрацию города и проработала в этой должности до августа 2012 года, уйдя в отставку по собственному желанию.
В ноябре 2012 года Маслова вернулась в мэрию Калининграда, став первым заместителем главы администрации. В мае 2014 года она покинула этот пост и на следующий день после увольнения заняла должность первого заместителя главы города, что фактически означало выполнение представительских полномочий без функции управления.
Заместителем главы города Мальцева проработала до февраля 2019 года и впоследствии заняла должность вице-президента ООО «Автотор Холдинг».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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