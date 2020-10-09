Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой

фото © Новый день

Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей студенткой.

Лилия Бирулина приехала в Севастополь из Челябинской области, поступила в Севастопольский госуниверситет, подрабатывала репетитором. В последних числах сентября 20-летняя девушка рассказала матери, что познакомилась с московским бизнесменом и отправляется с ним кататься на яхте. С 29 сентября девушка на связь не выходила.

Мужчину, с которым она уехала кататься, задержали. Им оказался московский предприниматель Петр Шапиро. Он рассказал, что после обеда 29 сентября вместе девушкой вышел на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Дальнейшие события в ГСУ СКРЫ по РК и Севастополю излагают так:

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий, исследования на полиграфе, изучения средств объективного контроля, в том числе и оборудования самого судна, были полученные сведения о том, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера.

В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению».

Напомним, по факту исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Параллельно следователи продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий того дня. Поиски девушки продолжаются.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Новом Свете штормом выбросило на берег яхту Гулену. Октябрьский шторм выбросил к берегу Нового Света деревянную шхуну «Гулена», полюбившуюся за много лет туристам и местным жителям.

«Он сознался»: в Следкоме рассказали о гибели студентки в Крыму. От подозреваемого получены признательные показания.

Под Судаком российский турист потерял сознание, занимаясь альпинизмом. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине на горе Палвани-Оба.

Спасатели расширят зону поиска пропавшей у берегов Севастополя студентки. Зона поиска пропавшей в конце сентября студентки из Севастополя расширится.