Водный кризис
Развитие сюжета: Российский план спасения Крыма от засухи может окончательно добить полуостров ● Дефицит воды в Севастополе: на что потратят российские деньги ● В Крыму первая опреснительная установка может появиться в 2023 году ● Симферополю хватит воды на 2-3 месяца, если подавать по графику ● Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы
Крымчане стали в два раза реже жаловаться на проблемы с водой
За прошедшую рабочую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению, при этом за аналогичный период прошлой недели поступило более 300 звонков.
Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением крымской столицы сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.
— С 5 по 8 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению. Из них 85 звонков зашло вчера в вечернее время, они касались масштабного ограничения подачи воды в связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами. Для сравнения за аналогичный период прошлой недели звонков в ЕДДС поступило более 300 звонков. То есть имеем снижение количества обращений практически в два раза, — сказал Анатолий Русин.
Он добавил, что большинство поступающих от граждан вопросов касаются сроков проведения ремонтных работ на сетях, несоблюдения графика подачи воды, отсутствия воды и неудовлетворительного качества воды.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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