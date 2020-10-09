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Водный кризис

Крымчане стали в два раза реже жаловаться на проблемы с водой

17:52 пятница, 9 октября 2020

За прошедшую рабочую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению, при этом за аналогичный период прошлой недели поступило более 300 звонков.

Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением крымской столицы сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.

— С 5 по 8 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению. Из них 85 звонков зашло вчера в вечернее время, они касались масштабного ограничения подачи воды в связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами. Для сравнения за аналогичный период прошлой недели звонков в ЕДДС поступило более 300 звонков. То есть имеем снижение количества обращений практически в два раза, — сказал Анатолий Русин.

Он добавил, что большинство поступающих от граждан вопросов касаются сроков проведения ремонтных работ на сетях, несоблюдения графика подачи воды, отсутствия воды и неудовлетворительного качества воды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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