Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.4
воздух +25
море +21

Бизнес

Количество самозанятых в Крыму превысило 8 тысяч человек

11:17 пятница, 9 октября 2020

Количество самозанятых граждан в Республике Крым активно растет и уже превысило 8 тысяч человек.

Как передает пресс-служба министерства финансов Крыма, об этом сообщила глава ведомства – вице-премьер Ирина Кивико.

«Самозанятых у нас уже более 8 тысяч, это хороший показатель того, что граждане понимают важность легализации своих доходов», – сказала она.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны дополнительные меры по поддержке самозанятых граждан. Обратившись в центры «Мой бизнес», можно бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета, а также пройти обучающие курсы. Самозанятым станут доступны займы до 1 миллиона рублей и льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

«Такие меры поддержки помогут крымчанам, которые работают на себя и выбрали специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход», – отметила Кивико.

Постановление о введении мер поддержки самозанятых подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольские парковщики провели мимо кассы более 200 тысяч рублей. Работники одного из муниципальных унитарных предприятий Симферополя, предоставляющего услуги по организации платных круглосуточных автостоянок и парковок города, обвиняются в присвоении более 200 тысяч рублей.

В Крыму выросли цены на подержанные автомобили. В третьем квартале 2020 года цены на вторичном автомобильном рынке России выросли на 10% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Крыму. По результатам прошлого года самые высокие зарплаты в Крыму получили представители финансового сектора, самые маленькие – занятые административной деятельностью.

Имущество Крымского винодельческого завода оценили всего в 22,6 млн рублей. Имущество приватизируемого госпредприятия «Крымский винодельческий завод» оценили в 22,6 млн рублей.

Происшествия
Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой

Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой

Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей студенткой.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе коронавирус нашли у полугодовалого ребенка: сводка за сутки

В Севастополе коронавирус нашли у полугодовалого ребенка: сводка за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Происшествия
Жесткое ДТП в Крыму: двое погибших и село без электричества

Жесткое ДТП в Крыму: двое погибших и село без электричества

В селе Михайловка Сакского района водитель кроссовера не справился с управлением авто и врезался на большой скорости в трансформатор.

Власть
Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма

Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма

Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации