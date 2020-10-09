Количество самозанятых в Крыму превысило 8 тысяч человек

Количество самозанятых граждан в Республике Крым активно растет и уже превысило 8 тысяч человек.

Как передает пресс-служба министерства финансов Крыма, об этом сообщила глава ведомства – вице-премьер Ирина Кивико.

«Самозанятых у нас уже более 8 тысяч, это хороший показатель того, что граждане понимают важность легализации своих доходов», – сказала она.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны дополнительные меры по поддержке самозанятых граждан. Обратившись в центры «Мой бизнес», можно бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета, а также пройти обучающие курсы. Самозанятым станут доступны займы до 1 миллиона рублей и льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

«Такие меры поддержки помогут крымчанам, которые работают на себя и выбрали специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход», – отметила Кивико.

Постановление о введении мер поддержки самозанятых подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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