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Общество

Какой сегодня праздник 9 октября

08:23 пятница, 9 октября 2020
Какой сегодня праздник 9 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 9 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день почты (World Post Day)

Всемирный день почты (World Post Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

День Специальной пожарной охраны МЧС России

Есть в составе Пожарной охраны МЧС России подразделения, выполняющие задачи по обеспечению пожарной безопасности особых объектов, к которым относятся атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.

Эти подразделения объединены в Специальную пожарную охрану МЧС РФ, а историю свою они ведут с 1947 года. В тот год на основании решения Правительства 9 октября вышел Приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.

Иван Богослов (Шептун покровный)

Народный праздник «Иван Богослов» отмечается 9 октября (по старому стилю - 26 сентября). Церковь в этот день чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Богослов», «Иван-путник», «Шептун покровный». В народном календаре день святого апостола Иоанна отмечают дважды в году, называя Ивана майского - пшеничником, а Ивана осеннего - Богословом.

Также сегодня, 9 октября, отмечают такие праздники:

- День прославления святителя Тихона

- День риэлтора Украины

- Всемирный день яйца (World Egg Day)

- День любопытных событий (Curious Events Day)

- День отражений в лужах

- День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Day) в США

- День заплесневелого сыра (Moldy Cheese Day) в США

- День округленных (National Curves Day) в США

- День кекса «За жизнь» (National Pro-Life Cupcake Day) в США

- День нанотехнологий (National Nanotechnology Day) в США

- День корейского алфавита (Hangul Proclamation Day)

- День памяти жертв холокоста в Румынии

- День отмены рабства в Сен-Бартелеми

- День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) в США

- День военно-морских сил Туркменистана

Сегодня именины празднуют: Иван, Ефрем, Гедеон, Хира.

Что происходило 9 октября в прошлые годы

1760 - русские войска во время Семилетней войны празднуют взятие Берлина.

1773 - в Российскую империю по приглашению Екатерины II прибывает французский просветитель Дени Дидро.

1789 - запрещены пытки во Франции.

1926 - заключили брак французские ученые химики Фредерик Жолио и Ирен Кюри.

1975 - известному русскому правозащитнику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира.

1989 - дебют на советском телевидении экстрасенса А. Кашпировского.

1989 - работники в СССР получили право на забастовку.

1992 - в Белоруссии основано Народное движение.

2006 - эскалация конфликта в АзииСеверная Корея испытывает ядерное оружие.

2009 - первый темнокожий Президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 октября. Какие праздники будут завтра?

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