Из-за светофора на улице Севастополя две недели царит анархия

Светофор рядом с остановкой «Московский рынок» на проспекте Генерала Острякова не работает уже две недели, и дорожная ситуация в данной точке абсолютно хаотична.

Единственным инструментом регулирования дорожного движения на оживленном участке проспекта оказывается самоорганизация водителей и пешеходов – то есть регулировка отсутствует. И пешеходы, и машины пересекают аварийно-опасный участок, основываясь исключительно на реакции и чувстве человеколюбия.

Как сообщил глава Ленинского МО Максим Мишин, проблему терпеть дальше нельзя и местные власти намерены решить вопрос предметно.

«В данный момент идет поиск точки подключения, решается вопрос с «Севэнерго». К вопросу подключен департамент транспорта. Если завтра подключение не возникнет, я об этой информации доложу на уровне губернатора», – подчеркнул Максим Мишин.

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