Инспекторы ГИБДД применили оружие для остановки нарушителя в Феодосии

Сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки легковушки, которой управлял пьяный крымчанин.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Инспектор ДПС подал требование об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2102, на что водитель не выполнил требования полицейского об остановке, а наоборот – увеличил скорость движения, в результате чего наряд начал преследование нарушителя, – говорится в сообщении. – Работники полиции пытались остановить данный автомобиль с помощью специальных световых и звуковых сигналов, но водитель, не останавливаясь, продолжал движение в направлении центра Феодосии».

Пытаясь сбежать от полицейских, водитель сначала совершил выезд на полосу встречного движения, потом столкнулся с автомобилем, но продолжил движение по центру города. После этого при движении по автодороге Симферополь – Феодосия он заметил, что дорога перекрыта патрульным автомобилем ДПС, и нарушитель решил двигаться в обратном направлении, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Тогда полицейские совершили предупредительный выстрел в воздух.

«Однако водитель «ВАЗ», не реагируя на требования сотрудников ДПС об остановке, продолжал движение из Феодосии, свернув с автодороги Симферополь – Феодосия в направлении дачного массива «Степной», – уточнили в ГИБДД. – Осуществляя дальнейшее преследование на патрульном автомобиле за рулем, инспектор ДПС произвел три выстрела по колесам автомобиля «ВАЗ» для остановки транспортного средства. В результате повреждения колеса транспортного средства (водитель) снизил скорость, после чего и был незамедлительно задержан».

За рулем автомобиля находился 27-летний житель Кировского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя было составлено семь протоколов по делу об административном правонарушении. По двум материалам вынесены постановления с назначением штрафов в размере 800 и 500 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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