Глава Роспотребнадзора призвала не возить детей в Крым

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не возить детей на юг.

По ее мнению, на фоне роста заражений коронавирусной инфекцией такое путешествие может быть опасным.

Попова подчеркнула, что сезонный подъем заболеваемости отмечается не только в России, но и во всем мире.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты, – цитирует главу Роспотребнадзора «Российская газета». – Наверное, провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе ― это было бы лучшим вариантом».

При этом в отношении новогодних праздников Попова предложила воспользоваться летним опытом «по внутренним перемещениям», который «был невероятно удачным», но добавила, что эпидситуация прояснится «чуть-чуть попозже».

Отметим, что летом многие жители России как раз и поехали с детьми на юг. Кроме того, в преддверии осенних каникул вырос спрос на туры в Крым и Сочи. Так, по словам министра туризма и курортов Вадима Волченко, уровень бронирования отелей на ноябрь составляет 40%.

В тексте использованы материалы: Новый день

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