Водный кризис
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Дефицит воды в Севастополе: на что потратят российские деньги
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Выделенные Правительством РФ средства из госбюджета будут направлены на ремонт сетей водоснабжения, переброску воды в Чернореченское водохранилище и строительство водозабора на реке Бельбек.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее кабмин России принял решение о выделении 5 млрд рублей на строительство новых объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе. Кроме того, 870 млн рублей будет потрачено на капитальный ремонт аварийных сетей водоснабжения и разработку новых скважин.
«Средства выделены на три ключевых мероприятия: частичный ремонт сетей водоснабжения, создание инфраструктуры для переброски из Кадыковского карьера водных запасов для восполнения дефицита Чернореченского водохранилища, а также строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек, которое будет реализовано совместно с Минобороны», – сказал Развожаев на заседании правительства Севастополя в четверг.
По словам губернатора Севастополя, эти мероприятия позволят пополнить запасы воды в паводковый период и избежать жесткого дефицита в следующем году.
Также совместно с корпорацией Росгеология будут проводиться геолого-разведочные работы по поиску дополнительных источников подземных вод, добавил Развожаев.
«На ремонт сетей в Севастополе на 2020 год выделено 175 миллионов рублей, 55 миллионов – на геологоразведку и бурение скважин на водозаборах. Основные средства идут в Минобороны напрямую», – заключил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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