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Власть

Черноморский флот потопил новейший фрегат

17:41 пятница, 9 октября 2020
Черноморский флот потопил новейший фрегат

фото © Дмитрий Осипенко /ForPost

Новейший фрегат «Адмирал Григорович», базирующийся в Севастополе, был уничтожен ударами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Крыма, совершили марш в назначенный позиционный район, отработали действия по инженерному оборудованию и маскировке позиции.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» был задействован в роли корабля условного противника .

При отработке задач по предназначению расчеты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение.

По команде с пункта управления боевые расчеты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.

Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма. Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.

Корабли НАТО будут базироваться около Крыма. Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.

Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе. Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.

Севастопольские военкоматы осенью призовут на службу в российскую армию более 500 человек. Более 500 новобранцев из Севастополя призовут на военную службу осенью этого года.

Власть
Черноморский флот потопил новейший фрегат

Черноморский флот потопил новейший фрегат

Новейший фрегат «Адмирал Григорович», базирующийся в Севастополе, был уничтожен ударами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

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