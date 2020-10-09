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Черноморский флот потопил новейший фрегат
фото © Дмитрий Осипенко /ForPost
Новейший фрегат «Адмирал Григорович», базирующийся в Севастополе, был уничтожен ударами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Крыма, совершили марш в назначенный позиционный район, отработали действия по инженерному оборудованию и маскировке позиции.
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» был задействован в роли корабля условного противника .
При отработке задач по предназначению расчеты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение.
По команде с пункта управления боевые расчеты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.
Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом.
Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма. Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.
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Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе. Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.
Севастопольские военкоматы осенью призовут на службу в российскую армию более 500 человек. Более 500 новобранцев из Севастополя призовут на военную службу осенью этого года.
Черноморский флот потопил новейший фрегат
Новейший фрегат «Адмирал Григорович», базирующийся в Севастополе, был уничтожен ударами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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