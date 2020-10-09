Черноморский флот потопил новейший фрегат

фото © Дмитрий Осипенко /ForPost

Новейший фрегат «Адмирал Григорович», базирующийся в Севастополе, был уничтожен ударами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Крыма, совершили марш в назначенный позиционный район, отработали действия по инженерному оборудованию и маскировке позиции.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» был задействован в роли корабля условного противника .

При отработке задач по предназначению расчеты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение.

По команде с пункта управления боевые расчеты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.

Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма. Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.

Корабли НАТО будут базироваться около Крыма. Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.

Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе. Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.

Севастопольские военкоматы осенью призовут на службу в российскую армию более 500 человек. Более 500 новобранцев из Севастополя призовут на военную службу осенью этого года.