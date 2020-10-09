Бывший феодосийский чиновник заплатит штраф за нанесение ущерба бюджету

Феодосийский городской суд назначил бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города штраф за то, что он перечислил из бюджета 800 тысяч рублей на счет подрядной организации, не выполнившей условия контракта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«В 2016 году подсудимый, будучи начальником управления капитального строительства администрации города, заключил с коммерческой организацией контракт по разработке проектно-сметной документации для производства строительных работ на оздоровительном комплексе на центральном стадионе Феодосии, – говорится в сообщении. – Установлено, что исполнитель условия контракта не выполнил, тем не менее в конце 2016 года чиновник перечислил из бюджета на его счет в качестве оплаты более 800 тысяч рублей».

В отношении бывшего феодосийского чиновника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подсудимый полностью признал свою вину.

По данным надзорного ведомства, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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