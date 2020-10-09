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Археологи сделали на античном городище Кульчук в Крыму находку сезона

14:52 пятница, 9 октября 2020

Об этом «Крымской газете» сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

— Донузлавская экспедиция под руководством завотделом Сергея Ланцова продолжила раскопки античных городищ Кульчук и Беляус в Черноморском районе. На территории городища Кульчук раскапывалась неизвестная ранее оборонительная башня. Это одно из самых интересных открытий сезона, которое еще предстоит осмысливать, ведь раскопки закончились всего несколько дней назад, — рассказал он.

Вадим Майко отметил, что обнаружение фортификационных сооружений античного времени — большая удача, так как встречаются они нечасто. При чем башня хорошо сохранилась и в будущем может стать ценным экскурсионным объектом.

Городище Кульчук является одним из многочисленных поселений Северо-западного Крыма античного времени. Его название тюркского происхождения и переводится как пепельный курган или холм. Известно и другое название – Красный курган.

Поселение возникло в IV в. до н.э., как одно из греко-ионийских колоний. Во II в. до н.э. Кульчук переходит под власть царей Крымской Скифии. В конце II в. до н.э. после войны скифов с Херсонесом и державой Митридата VI Евпатора, скифское царство в Крыму, в том числе и городище Кульчук, попадают в сферу влияния Понтийского царства. В первой трети I в. н.э. жизнь на поселении прекращается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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