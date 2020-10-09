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Коронавирус в Крыму

Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID

10:02 пятница, 9 октября 2020
Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID

фото © pixabay.com

За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции. 97 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4449 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5250 человек.

Выздоровевших за весь период – 3390 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.

Новый медцентр в Симферополе ввели в эксплуатацию. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, ввели в эксплуатацию.

Приближается к рекорду: сводка по COVID за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

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