Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID

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За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции. 97 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4449 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5250 человек.

Выздоровевших за весь период – 3390 человек.

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