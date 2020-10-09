Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях ● Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19 ● Приближается к рекорду: сводка по COVID за сутки в Севастополе ● В Крыму на дистанционное обучение перевели 4500 детей ● Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса
Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID
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За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции. 97 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4449 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5250 человек.
Выздоровевших за весь период – 3390 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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