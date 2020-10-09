Власть
Аксенов потребовал ремонтировать дороги ночью
Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично проехал по дорогам Симферополя ночью и убедился, что ремонт дорожного полотна в это время суток практически нигде не ведется.
Об этом он сообщил сегодня во время совещания, посвященного строительной отрасли Крыма.
— Ни один подрядчик в ночное время работу не ведет. Я понимаю, что с жителями близлежащих домов однозначно нужно согласовывать работу в ночное время, если техника шумит. Но там, где это возможно, надо делать. Я вчера ночью объезжал Симферополь, только на одном объекте в районе Куйбышевского рынка работал подрядчик. Работало четыре единицы техники и около восьми рабочих. Ни на одном другом объекте по городу Симферополю ни одной единицы техники ни одного рабочего в ночное время не видел. Так не пойдет, пустая дорога абсолютно, — подчеркнул Аксенов.
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в Крыму создан региональный штаб по дорожному строительству.
«Ежедневно будем объезжать все объекты. Будем приводить подрядчиков в чувство. Уверен, что мы эту практику порочную поменяем. Стоит рабочая погода, а мы работаем не пойми как», — сказал вице-премьер.
Он добавил, что в этом году будет закуплена инженерно-строительная лабораторию, что позволит улучшить качество приемки дорожных работ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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