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Власть

Аксенов потребовал ремонтировать дороги ночью

09:20 пятница, 9 октября 2020

Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично проехал по дорогам Симферополя ночью и убедился, что ремонт дорожного полотна в это время суток практически нигде не ведется.

Об этом он сообщил сегодня во время совещания, посвященного строительной отрасли Крыма.

— Ни один подрядчик в ночное время работу не ведет. Я понимаю, что с жителями близлежащих домов однозначно нужно согласовывать работу в ночное время, если техника шумит. Но там, где это возможно, надо делать. Я вчера ночью объезжал Симферополь, только на одном объекте в районе Куйбышевского рынка работал подрядчик. Работало четыре единицы техники и около восьми рабочих. Ни на одном другом объекте по городу Симферополю ни одной единицы техники ни одного рабочего в ночное время не видел. Так не пойдет, пустая дорога абсолютно, — подчеркнул Аксенов.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в Крыму создан региональный штаб по дорожному строительству.

«Ежедневно будем объезжать все объекты. Будем приводить подрядчиков в чувство. Уверен, что мы эту практику порочную поменяем. Стоит рабочая погода, а мы работаем не пойми как», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что в этом году будет закуплена инженерно-строительная лабораторию, что позволит улучшить качество приемки дорожных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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