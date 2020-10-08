Жители Симферополя не могут выгрести свои сливные ямы

Массовые проверки ассенизаторских машин начались в Симферополе, из-за чего компании по вывозу отходов жизнедеятельности приостановили работу. Страдают от такого подхода жители частных секторов – очередь на выкачивание стоков уже исчисляется неделями.

«ГАИ догоняют с мигалками, останавливают, забирают документы и везут в райотдел. Я был (в отделении) на ул. Жуковского. Подержали с полчасика (в отделении) и отпустили, отдали документы и отпустили. Я на стоянку машину поставил и больше не трогал, потому что нет смысла кому-то объяснять что-то, – рассказал представитель ассенизаторской компании Олег. – Никак (задержание) не обосновывают. С пятницы (2 октября) никто не работает фактически».

Представительница другой компании Людмила сообщила, что принадлежащий ее мужу автомобиль для перевозки отходов остановили в субботу, 3 октября, когда тот ехал на ремонт. «Гнали машину на ремонт, останавливают нас ГАИ, проверяют документы. Документы проверили, забрали их, права водительские, сказали следовать за ними. Причину не говорят. Поехали сначала в ГАИ, оформили какой-то акт, но на руки нам ничего не дали, а потом поставили машину на улице Футболистов (отделение полиции), опечатали», – сказала она.

Еще один представитель профессии, Евгений, сообщил, что его остановили в 200 метрах от очистных сооружений в Симферопольском районе, в которые он слил отходы из своей машины. «Мне сказали подождать минут 20, пока они проверяли документы, сказали, что база висит. Проморозили меня полтора часа, объявили, что вызвали местного участкового, который к этим делам не должен быть причастным, не выходя из машины они достают бумаги, начинают составлять два протокола, ГИБДД передают им документы и объяснительную. Один составляет протокол на изъятие транспортного средства, второй – административный, якобы был выявлен факт незаконной трудовой деятельности без лицензии», – рассказал он.

Автомобиль Евгения изъяли, опечатали и доставили на штрафстоянку в село Софиевка под Симферополем. Он написал заявление в прокуратуру.

Из-за этих проверок ассенизаторы отказываются выходить на работу. «(Сотрудники полиции) составили протокол о том, что меня доставили в отдел. Ничего мне не предъявили – я посидел полчаса и все. А у ребят (знакомых) машины забирали. Под угрозой этого просто не выезжаю (на работу) и все – зачем такие проблемы», – пояснил Олег.

В соцсетях люди жалуются на невозможность оперативно очистить свои выгребные ямы. Единственный выход сейчас, по их словам, вызвать ассенизаторов из госпредприятия «Вода Крыма», но там уже очередь расписана на месяцы вперед, а для заказа автомобиля нужно ехать в отделение предприятия на улице Гурзуфской в Симферополе или отправлять заявку по электронной почте.

«Я подала заявление на выкачку. Рассмотрение – 7 дней, выезд машины согласно очереди не раньше, чем через 2,5 месяца», – написала в группе «Черный список Симферополь» в соцсети «Вконтакте» пользователь Юлия Грец.

Пользователи также жалуются на неадекватную стоимость услуги, которая в два раза выше, чем у частников. «Раньше можно было за 3-4 тысячи рублей выкачать, а у горводоканала за 7 тысяч», – написала в той же группе пользователь Татьяна Грец.

Высокий спрос на услуги подтвердили и частные ассенизаторы. «Очереди образуются, естественно. Пока мы разговариваем, мне уже три звонка поступило. Идут звонки постоянно, мы отказываем, естественно, – машина на штрафплощадке», – рассказал представитель профессии Евгений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что деятельность частных компаний в сфере утилизации канализационных стоков практически не контролируется в Крыму, из-за чего многие предприятия завышают цены на услуги, а большая часть из них не доставляют отходы на очистные, а сливают в непредусмотренных для этого местах.

Опрошенные Крыминформом представители отрасли заявили, что им известно о недобросовестных ассенизаторах, которые сливают отходы в поле, но большинство работают строго по договору с «Водой Крыма» – они покупают у госпредприятия талоны на слив отходов в очистные сооружения.

«У меня договор с водоканалом, я раз в квартал по надобности подавал заявку, мне выписывали счет, я оплачивал – штук 50 талонов покупал у них. Эти талоны отдаются при въезде на очистные сооружения, без них туда не проехать – никто не пропустит. Цена талонов зависит от объема бочки. У меня четырехкубовая бочка – это в районе 55 рублей за один слив. Это нормальная цена, приемлемая», – пояснил Евгений.

Аксенов также поручал просчитать, сколько домовладений в Крыму пользуется ассенизаторскими услугами и с какой частотой, выяснить, сколько необходимо закупить техники для вывоза отходов. Это, по его словам, «позволит предложить государственным компаниям свои услуги по приемлемым ценам».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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