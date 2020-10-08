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Водный кризис

Засуха в Крыму: в Севастополе ищут новые источники воды

Засуха в Крыму: в Севастополе ищут новые источники воды

фото © Новости Крыма

По состоянию на 5 октября в Чернореченском водохранилище, питающем питьевой водой Севастополь, осталось 17,7 миллиона кубометров воды.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства правительства Севастополя.

По данным властей города, в данный момент водохранилище наполнено примерно на 27,6% от проектного объема. При этом, по состоянию на 12 августа в водохранилище оставалось 24,4 миллиона кубометров. Таким образом, почти за два прошедших месяца объем водных запасов Севастополя в Чернореченском водохранилище сократился на 6,7 миллиона кубометров, это более 10% от проектного объема .

В департаменте городского хозяйства Севастополя также подтвердили, что пополнение водохранилища пресной водой за счет ковшевой переброски потока из реки Коккозка более не актуален.

«На сегодняшний день альтернативные варианты рассматриваются и прорабатываются, - отметили в департаменте. – На данный момент обеспечивается стабильное водоснабжение. В случае принятия решения о подаче воды по графику, жители города будут проинформированы об этом заранее».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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