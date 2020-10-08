Водный кризис
Развитие сюжета: Власти изъяли частные скважины около Ялты ● В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма ● Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами ● Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей ● Часть центра Симферополя осталась без воды
Засуха в Крыму: в Севастополе ищут новые источники воды
фото © Новости Крыма
По состоянию на 5 октября в Чернореченском водохранилище, питающем питьевой водой Севастополь, осталось 17,7 миллиона кубометров воды.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства правительства Севастополя.
По данным властей города, в данный момент водохранилище наполнено примерно на 27,6% от проектного объема. При этом, по состоянию на 12 августа в водохранилище оставалось 24,4 миллиона кубометров. Таким образом, почти за два прошедших месяца объем водных запасов Севастополя в Чернореченском водохранилище сократился на 6,7 миллиона кубометров, это более 10% от проектного объема .
В департаменте городского хозяйства Севастополя также подтвердили, что пополнение водохранилища пресной водой за счет ковшевой переброски потока из реки Коккозка более не актуален.
«На сегодняшний день альтернативные варианты рассматриваются и прорабатываются, - отметили в департаменте. – На данный момент обеспечивается стабильное водоснабжение. В случае принятия решения о подаче воды по графику, жители города будут проинформированы об этом заранее».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ловушка для мусора появилась в реке Салгир в Симферополе. Власти оборудовали ловушку для мусора в русле реки Салгир в Симферополе.
Власти изъяли частные скважины около Ялты. Власти Ялты пытаются решить проблему с водоснабжением поселка Голубой Залив.
Собственники жилья в Крыму задолжали по взносам на капремонт 1,8 млрд рублей. Общая задолженность собственников по взносам на капремонт жилья составляет в Крыму 1,8 миллиарда рублей.
В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма. В правительстве Российской Федерации разработали проект плана по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя.
Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса
За 7 октября на территории Республики Крым подтверждено 125 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Киркоров рассказал о желании попасть на нудистский пляж в Крыму фото
Летом Филипп Киркоров часто посещает полуостров с выступлениями, поэтому там для него почти не осталось неизведанных мест.
В центре Ялты горит санаторий минобороны РФ (КЧФ)
Пожар на площади около 1000 кв. метров произошел в санатории министерства обороны Российской Федерации, который расположен в Ялте.
вчера
В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом
22 часа назад
Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову
Крымские депутаты приняли во втором чтении поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», который расширяет некоторые полномочия главы субъекта.