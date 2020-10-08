Власть
Задержан зам главы горздрава Севастополя
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В одном из медучреждений города проходят обыски.
В ГБУ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» проходят обыски и выемка документов. Задержаны сотрудники учреждения, среди которых заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.
Об этом сообщают источники в различных структурах города.
Отметим, что ГБУ «МИАЦ» фигурировало в материалах СМИ о провалах цифровизации медицины в Севастополе, когда деньги осваиваются, но ситуация фактически не меняется. Читайте об этом в материале «Золотое дно, или Почему в Севастополе сорвана информатизация медицины».
Впрочем, после публикаций руководство горздрава утверждало, что информация не соответствует действительности.
В тексте использованы материалы: Форпост
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