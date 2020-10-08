Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил мопедиста в Сакском районе Крыма
В Сакском районе водитель мопеда погиб после столкновения с грузовиком, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, авария произошла накануне вечером.
«Водитель мопеда «Рига» 1972 года рождения, двигаясь по дороге Новоселовское - Саки, со стороны поселка Новоселовское в направлении Сак, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ЗИЛ, под управлением водителя 1964 года рождения», - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель мопеда скончался. Проводится проверка.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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