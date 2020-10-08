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Происшествия

Водитель грузовика насмерть сбил мопедиста в Сакском районе Крыма

10:07 четверг, 8 октября 2020
Саки

В Сакском районе водитель мопеда погиб после столкновения с грузовиком, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером.

«Водитель мопеда «Рига» 1972 года рождения, двигаясь по дороге Новоселовское - Саки, со стороны поселка Новоселовское в направлении Сак, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ЗИЛ, под управлением водителя 1964 года рождения», - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель мопеда скончался. Проводится проверка.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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