Водный кризис
Развитие сюжета: В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма ● Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами ● Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей ● Часть центра Симферополя осталась без воды ● Спасительные дожди могут прийти в Крым уже к выходным
Власти изъяли частные скважины около Ялты
фото © nashaplaneta.net
Власти Ялты пытаются решить проблему с водоснабжением поселка Голубой Залив.
Отмечается, что в конце сентября суд передал из частной собственности в городускую пять скважин. После их обследования в поселке планируется провести водопровод.
«В дальнейшем скважины будут переданы из муниципальной собственности в республиканскую для их постановки на баланс ГУП РК «Водоканал Южного Берега Крыма», – уточнил депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.
По его словам, специалисты «Водоканала» уже провели ряд анализов на качество и по их результатам установлено, что после обязательного обеззараживания воду можно использовать.
«Среди первоочередных задач – обследование резервуаров чистой воды, обустройство скважин, а также прокладка водопровода к абонентам», – отметил депутат.
В начале сентября глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на территории Голубого Залива обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей устанавливали емкости с водой.
Проблемы с водоснабжением испытывают и другие поселки, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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