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Водный кризис

Власти изъяли частные скважины около Ялты

09:01 четверг, 8 октября 2020
Ялта
Власти изъяли частные скважины около Ялты

фото © nashaplaneta.net

Власти Ялты пытаются решить проблему с водоснабжением поселка Голубой Залив.

Отмечается, что в конце сентября суд передал из частной собственности в городускую пять скважин. После их обследования в поселке планируется провести водопровод.

«В дальнейшем скважины будут переданы из муниципальной собственности в республиканскую для их постановки на баланс ГУП РК «Водоканал Южного Берега Крыма», – уточнил депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.

По его словам, специалисты «Водоканала» уже провели ряд анализов на качество и по их результатам установлено, что после обязательного обеззараживания воду можно использовать.

«Среди первоочередных задач – обследование резервуаров чистой воды, обустройство скважин, а также прокладка водопровода к абонентам», – отметил депутат.

В начале сентября глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на территории Голубого Залива обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей устанавливали емкости с водой.

Проблемы с водоснабжением испытывают и другие поселки, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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