Власти изъяли частные скважины около Ялты

фото © nashaplaneta.net

Власти Ялты пытаются решить проблему с водоснабжением поселка Голубой Залив.

Отмечается, что в конце сентября суд передал из частной собственности в городускую пять скважин. После их обследования в поселке планируется провести водопровод.

«В дальнейшем скважины будут переданы из муниципальной собственности в республиканскую для их постановки на баланс ГУП РК «Водоканал Южного Берега Крыма», – уточнил депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.

По его словам, специалисты «Водоканала» уже провели ряд анализов на качество и по их результатам установлено, что после обязательного обеззараживания воду можно использовать.

«Среди первоочередных задач – обследование резервуаров чистой воды, обустройство скважин, а также прокладка водопровода к абонентам», – отметил депутат.

В начале сентября глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на территории Голубого Залива обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей устанавливали емкости с водой.

Проблемы с водоснабжением испытывают и другие поселки, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма. В правительстве Российской Федерации разработали проект плана по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя.

Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами. Строительство новых водохранилищ на крымских реках может стать альтернативой опреснительным станциям.

Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей. Инициативы по устранению дефицита воды в Республике Крым становятся все более неординарными.

В центре Севастополя частично обрушилась подпорная стена. Внимание на ее состояние журналисты обращали больше года назад.