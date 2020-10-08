В Симферополе закончились места на кладбищах

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Места под захоронения заканчиваются на симферопольских кладбищах.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Владимир Паринов.

«Отдельные территории городских кладбищ уже заполнены и, в большинстве случаев, актуальным становится вопрос их расширения, но для этого необходимо выделение земли, – цитирует Паринова пресс-служба администрации Симферополя. – На сегодняшний день кладбище «Абдал» практически исчерпало свои ресурсы».

По его информации, под действующими кладбищами в настоящее время находится 175 гектаров муниципальной земли. На сегодняшний день территорий городских кладбищ под захоронения не хватает. На территории Симферополя официально оформлены 18 объектов похоронного назначения. На трех из них проводятся захоронения. Остальные закрыты для захоронений в соответствии с постановлением администрации Симферополя.

«В администрации города Симферополя решается вопрос по подбору новой территории. Предположительно, это будет территория недалеко от существующего кладбища, немного выше в сторону Живописного. Проводится экспертиза, и после всех процедур будет принято окончательное решение», – уточнил Паринов.

По словам директора муниципального унитарного предприятия «Горритуал» Ивана Вахрушева, горожане все чаще выбирают альтернативные способы захоронений – подзахоронение к могилам родственников или кремацию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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