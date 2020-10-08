Общество
В Салгире завелись раки
Во время очистки русла реки Салгир рабочие обнаружили раков.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
— Такое разнообразие речной экосистемы свидетельствует о том, что экологическое состояние реки улучшилось, так как речной рак – один из показателей чистоты водных объектов. Они обитают там, где вода относительно чистая и присутствуют естественные берега, на которых произрастает околоводная растительность, — считают в администрации крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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