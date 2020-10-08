В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма

фото © Podrobnosti.ua

В правительстве Российской Федерации разработали проект плана по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя.

Об сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, отметили в его пресс-службе.

«На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства» – заявил вице-премьер.

Хуснуллин также отметил, что в ближайшее время проект плана будет согласован всеми заинтересованными сторонами, доработан с учетом замечаний. Также будут определены источники финансирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей. Инициативы по устранению дефицита воды в Республике Крым становятся все более неординарными.

В центре Севастополя частично обрушилась подпорная стена. Внимание на ее состояние журналисты обращали больше года назад.

В Симферополе пройдет месячник по благоустройству и озеленению города. В ближайшее время власти Симферополя проведут месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города.

Часть центра Симферополя осталась без воды. В связи с аварией на сетях часть центральных улиц крымской столицы осталась без воды, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.