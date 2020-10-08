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Водный кризис

В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма

08:26 четверг, 8 октября 2020
В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма

фото © Podrobnosti.ua

В правительстве Российской Федерации разработали проект плана по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя.

Об сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, отметили в его пресс-службе.

«На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства» – заявил вице-премьер.

Хуснуллин также отметил, что в ближайшее время проект плана будет согласован всеми заинтересованными сторонами, доработан с учетом замечаний. Также будут определены источники финансирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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