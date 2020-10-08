Водный кризис
Развитие сюжета: Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами ● Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей ● Часть центра Симферополя осталась без воды ● Спасительные дожди могут прийти в Крым уже к выходным ● В Крыму активист требует улучшить качество воды
В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма
фото © Podrobnosti.ua
В правительстве Российской Федерации разработали проект плана по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя.
Об сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, отметили в его пресс-службе.
«На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства» – заявил вице-премьер.
Хуснуллин также отметил, что в ближайшее время проект плана будет согласован всеми заинтересованными сторонами, доработан с учетом замечаний. Также будут определены источники финансирования.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей. Инициативы по устранению дефицита воды в Республике Крым становятся все более неординарными.
В центре Севастополя частично обрушилась подпорная стена. Внимание на ее состояние журналисты обращали больше года назад.
В Симферополе пройдет месячник по благоустройству и озеленению города. В ближайшее время власти Симферополя проведут месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города.
Часть центра Симферополя осталась без воды. В связи с аварией на сетях часть центральных улиц крымской столицы осталась без воды, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса
За 7 октября на территории Республики Крым подтверждено 125 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Киркоров рассказал о желании попасть на нудистский пляж в Крыму фото
Летом Филипп Киркоров часто посещает полуостров с выступлениями, поэтому там для него почти не осталось неизведанных мест.
В центре Ялты горит санаторий минобороны РФ (КЧФ)
Пожар на площади около 1000 кв. метров произошел в санатории министерства обороны Российской Федерации, который расположен в Ялте.
вчера
В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом
22 часа назад
Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову
Крымские депутаты приняли во втором чтении поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», который расширяет некоторые полномочия главы субъекта.