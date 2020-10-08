В районе Ялты ищут пропавшего купальщика

С раннего утра в акватории Черного моря в г. Ялта ведутся поисковые работы пропавшего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В 04:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что что на городском пляже «Массандра» г. Ялта, двое мужчин пошли купаться в море, один не вернулся. Необходима помощь спасателей.

Для поисковых работ к месту происшествия выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек.

— В ходе проведения поисково-спасательных работ обследовано 450 м береговой полосы, опрошен заявитель. К сожалению, поиск положительного результата не дал. Поисковые работы продолжены, — отметил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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