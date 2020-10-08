Происшествия
В Новом Свете штормом выбросило на берег яхту Гулену
Октябрьский шторм выбросил к берегу Нового Света деревянную шхуну «Гулена», полюбившуюся за много лет туристам и местным жителям.
Еще вчера шхуна была цела. Много лет и много сезонов она доставляла туристов к знаменитому Царскому пляжу в Новом Свете.
Сейчас шхуна временно стала популярным арт-объектом и локацией для селфи для отдыхающих, которые проводят бархатный сезон в Крыму.
— Шхуна стояла на рейде. Несколько огромных волн наслоились друг на друга, были высотой метра четыре и разорвали трос. В течение нескольких минут ее выбросило на берег. Пытались толкать, но судно 14 тонн, собственными силами ничего не могли сделать. МЧС приезжали, провели демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду, — рассказал о происшествии хозяин шхуны Вячеслав Савеличев.
Он добавил, что судно подлежит восстановлению. Нужно будет подлатать борта, получившие пробоины в результате удара об камни. Затем шхуну крупнотоннажным морским транспортом отбуксируют в бухту Капсель, где ее отремонтируют.
Вячеслав Савеличев рассказал, что «Гулену» построили в 2007 году в Коктебеле. Затем она уже успела поработать в Новом Свете, Сочи, Ялте и два года стояла в Севастополе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Судаком российский турист потерял сознание, занимаясь альпинизмом. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине на горе Палвани-Оба.
Спасатели расширят зону поиска пропавшей у берегов Севастополя студентки. Зона поиска пропавшей в конце сентября студентки из Севастополя расширится.
В районе Ялты ищут пропавшего купальщика. С раннего утра в акватории Черного моря в г. Ялта ведутся поисковые работы пропавшего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Курортники случайно привезли из Крыма ядовитого хищника. Жители Самары, сами того не зная, привезли с отдыха опасного краснокнижного хищника. Его инженер Евгений обнаружил в своем рюкзаке после возвращения с Крыма.
Корабли НАТО будут базироваться около Крыма
Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.
В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях
Минкурортов РК призывает сообщать о нарушениях соблюдения требований Роспотребнадзора отелями и санаториями на Горячую линию.
Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19
Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
12 часов назад
Курортники случайно привезли из Крыма ядовитого хищника
10 часов назад
Задержан зам главы горздрава Севастополя
6 часов назад
Власти изъяли частные скважины около Ялты
13 часов назад
Аксенов поручил решить проблему выгребных ям симферопольцев
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил республиканскому правительству разобраться с проблемой очистки выгребных ям в частном секторе Симферополя.