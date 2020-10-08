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Происшествия

В Новом Свете штормом выбросило на берег яхту Гулену

20:04 четверг, 8 октября 2020

Октябрьский шторм выбросил к берегу Нового Света деревянную шхуну «Гулена», полюбившуюся за много лет туристам и местным жителям.

Еще вчера шхуна была цела. Много лет и много сезонов она доставляла туристов к знаменитому Царскому пляжу в Новом Свете.

Сейчас шхуна временно стала популярным арт-объектом и локацией для селфи для отдыхающих, которые проводят бархатный сезон в Крыму.

— Шхуна стояла на рейде. Несколько огромных волн наслоились друг на друга, были высотой метра четыре и разорвали трос. В течение нескольких минут ее выбросило на берег. Пытались толкать, но судно 14 тонн, собственными силами ничего не могли сделать. МЧС приезжали, провели демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду, — рассказал о происшествии хозяин шхуны Вячеслав Савеличев.

Он добавил, что судно подлежит восстановлению. Нужно будет подлатать борта, получившие пробоины в результате удара об камни. Затем шхуну крупнотоннажным морским транспортом отбуксируют в бухту Капсель, где ее отремонтируют.

Вячеслав Савеличев рассказал, что «Гулену» построили в 2007 году в Коктебеле. Затем она уже успела поработать в Новом Свете, Сочи, Ялте и два года стояла в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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