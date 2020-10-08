В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях

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Минкурортов РК призывает сообщать о нарушениях соблюдения требований Роспотребнадзора отелями и санаториями на Горячую линию.

Министерство курортов и туризма Республики Крым усилит контроль соблюдения объектами размещения актуальных рекомендаций Роспотребнадзора, в связи с продолжающимся беспрецедентным спросом и высокими показателями по загрузке объектов размещения.

«Курортный сезон в Крыму запускался поэтапно – с 15 июня для крымчан, а с 1 июля для гостей со всей России – и это себя полностью оправдало. Туристическая сфера выстояла и справилась с достаточно серьезными показателями по загрузке. В августе турпоток превысил показатель августа прошлого года на 15%, а в сентябре в Крыму отдохнуло более 1 млн человек, а это на 40% больше, чем в сентябре 2019 года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях. У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю»,- сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко

Крым - это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний связанных с дыхательной системой. И в целом, у региона серьезная лечебно-оздоровительная база.

«А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма - это возможность продлить сезон, с другой серьезная ответственность - потому что, как и говорилось ранее – главное в курортном сезоне 2020 года – это безопасность гостей и жителей Крыма», - отметил Вадим Волченко.

По итогам прошлых проверок установлено, что в целом, отели соблюдают все актуальные предписания, но в то же время, в некоторых объектах размещения были зафиксированы отсутствие рециркуляторов воздуха, нарушения масочного режима в закрытых помещениях и социальной дистанции.

«В таких случаях, руководству объектов размещения требуется исправить несоответствия требованиям в кратчайшие сроки и это поручение, как правило, выполняется. В случае же явного непонимания с объектом размещения – мы будем искать другие механизмы воздействия – это могут быть и штрафы и приостановка деятельности до 90 дней. До сих пор таких случаев у нас не было, поскольку отели и санатории, прежде всего, сами заинтересованы в том, чтобы не допустить заболевания на своей территории»,- сказал Вадим Волченко.

И для санаториев, и для гостиниц есть достаточно четкие требования со стороны Роспотребнадзора, которые размещены, в том числе и на сайте Министерства курортов и туризма РК. В основном они сводятся к соблюдению социальной дистанции, наличию рециркуляторов воздуха в публичных местах, масочном режиму в закрытых помещениях и мерах дезинфекции.

Каждый из 831 объекта размещения, который выразил готовность работать в сезоне 2020 года, заполнил форму обязательства, имеющую юридическую силу на сайте Правительства РК, согласно которой соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора является обязательным.

На протяжении всего курортного сезона сотрудниками Минкурортов РК уделялось постоянное внимание контролю соблюдения рекомендаций.

«Сейчас работа по контролю соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора объектами размещения будет усилена. Мы проводим целый ряд консультации с бизнесом, чтобы сделать это максимально эффективно и главное обеспечить безопасность для гостей и жителей Крыма»,- сказал министр.

Министерство курортов и туризма РК заинтересовано в обратной связи с жителями и гостями Крыма. В случае несоблюдения мер дезинфекций объектами размещений - обращения принимаются на Горячую линию Минкурортов РК 8 (800) 511 – 80 - 18, на электронную почту shtab@mtur.rk.gov.ru и через официальные онлайн представительства ведомства в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Горячая линия Минкурортов РК 8 (800) 511-80-18 работает круглогодично и круглосуточно.

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