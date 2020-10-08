В Крыму предложили альтернативу повышению штрафов за нарушение ПДД

фото © Новости Крыма

Увеличение штрафов злостным нарушителям ПДД не поможет навести порядок на дороге, лучше использовать альтернативные методы.

Об этом заявил руководитель проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

Ранее глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил увеличить размер штрафов для водителей, которые регулярно нарушают ПДД.

«Я бы пошел по другому пути, по практике Европы. Возьмем аналог Франции, например. Там у водителей двенадцатибальная система, за нарушения которой эти баллы снижаются. Если водитель в период какого-то времени потратил эти баллы, его лишают права управления и отправляют на пересдачу. Эти баллы возвращаются через год при отсутствии каких-либо нарушений», - высказал свое мнение эксперт.

Мишин напомнил также и об опыте СССР, когда на правах ставили «дырочки». Если водитель получал их три, его лишали прав.

«В таких вариантах мы получим культуру вождения, поставив абсолютно всех в равные условия, ну и, наверное, только таким образом ситуация на дороге придет в порядок. Для людей, у которых имеется «финансовая подушка», в отличие от других, соблюдения правил дорожного движения не играет никакой роли», - заключил собеседник.

В январе Минюст РФ предложил ужесточить наказания для водителей-нарушителей, однако тогда глава правительства России Михаил Мишустин раскритиковал предложенный ведомством обновленный КоАП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Инженера осудят за прием несуществующих работ на набережной Евпатории. Инженер государственного учреждения «Инвестстрой РК» пойдет под суд за подписание акта приема работ на недостроенной набережной имени Терешковой в Евпатории, сообщает пресс-служба крымского управления СК России.

Ограбивший ювелирные магазины крымчанин приговорен к 7,5 годам. Сакский районный суд приговорил местного жителя, совершившего в 2016 и 2017 годах ограбления ювелирных магазинов на общую сумму более 900 тысяч рублей, к 7,5 годам лишения свободы.

Экс-директор Севастопольгаза обвинен в присвоении 16 млн рублей. Бывший руководитель ПАО «Севастопольгаз» трудоустроил граждан, которые получали зарплату и премии, но на работу фактически не ходили.

Подрядчика, строящего детсад в Судаке, обвинили в мошенничестве. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дошкольного образовательного учреждения в г. Судаке.