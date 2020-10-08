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Власть

В Крыму предложили альтернативу повышению штрафов за нарушение ПДД

16:08 четверг, 8 октября 2020
В Крыму предложили альтернативу повышению штрафов за нарушение ПДД

фото © Новости Крыма

Увеличение штрафов злостным нарушителям ПДД не поможет навести порядок на дороге, лучше использовать альтернативные методы.

Об этом заявил руководитель проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

Ранее глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил увеличить размер штрафов для водителей, которые регулярно нарушают ПДД.

«Я бы пошел по другому пути, по практике Европы. Возьмем аналог Франции, например. Там у водителей двенадцатибальная система, за нарушения которой эти баллы снижаются. Если водитель в период какого-то времени потратил эти баллы, его лишают права управления и отправляют на пересдачу. Эти баллы возвращаются через год при отсутствии каких-либо нарушений», - высказал свое мнение эксперт.

Мишин напомнил также и об опыте СССР, когда на правах ставили «дырочки». Если водитель получал их три, его лишали прав.

«В таких вариантах мы получим культуру вождения, поставив абсолютно всех в равные условия, ну и, наверное, только таким образом ситуация на дороге придет в порядок. Для людей, у которых имеется «финансовая подушка», в отличие от других, соблюдения правил дорожного движения не играет никакой роли», - заключил собеседник.

В январе Минюст РФ предложил ужесточить наказания для водителей-нарушителей, однако тогда глава правительства России Михаил Мишустин раскритиковал предложенный ведомством обновленный КоАП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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