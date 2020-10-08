Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса ● Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу ● Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца ● «Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом ● Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса
В Крыму на дистанционное обучение перевели 4500 детей
За последнюю неделю количество школьников и воспитанников детсадов, которых отправили на карантин, возросло на две тысячи человек.
Таким образом, по всей республике 5245 детей остаются дома, сообщила на оперштабе по ситуации с COVID министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
«Всего 743 дошкольника находятся на дому, что составляет 1,5%. В образовательных организациях 4502 ученика находятся на дистанционном обучении, что составляет 2,5%», - привела последние данные Лаврик.
По словам министра, на сегодня в республике полностью приостановлена деятельность одного детского сада и шести школ. Еще 15 дошкольных групп и 88 классов в школах Крыма также остаются закрытыми.
Ранее замминистра образования, науки и молодежи РК Айдер Аблятипов сообщил о переводе на дистанционное обучение 2666 школьников. Количество детсадовцев, которые перестали посещать дошкольные учреждения, составляло 657 человек.
При этом глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковска заявила, что с 1 сентября в образовательных учреждениях республики выявили 57 случаев заражения коронавирусом среди учителей и 49 – среди учащихся. Однако такие показатели не являются основанием для тотального перевода школ на дистанционное обучение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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