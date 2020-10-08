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Коронавирус в Крыму

В Крыму на дистанционное обучение перевели 4500 детей

11:25 четверг, 8 октября 2020

За последнюю неделю количество школьников и воспитанников детсадов, которых отправили на карантин, возросло на две тысячи человек.

Таким образом, по всей республике 5245 детей остаются дома, сообщила на оперштабе по ситуации с COVID министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

«Всего 743 дошкольника находятся на дому, что составляет 1,5%. В образовательных организациях 4502 ученика находятся на дистанционном обучении, что составляет 2,5%», - привела последние данные Лаврик.

По словам министра, на сегодня в республике полностью приостановлена деятельность одного детского сада и шести школ. Еще 15 дошкольных групп и 88 классов в школах Крыма также остаются закрытыми.

Ранее замминистра образования, науки и молодежи РК Айдер Аблятипов сообщил о переводе на дистанционное обучение 2666 школьников. Количество детсадовцев, которые перестали посещать дошкольные учреждения, составляло 657 человек.

При этом глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковска заявила, что с 1 сентября в образовательных учреждениях республики выявили 57 случаев заражения коронавирусом среди учителей и 49 – среди учащихся. Однако такие показатели не являются основанием для тотального перевода школ на дистанционное обучение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе учителей протестируют на COVID-19 перед каникулами. Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19 перед осенними каникулами.

Ялта может остаться без Массандровской детской школы искусств. Уже в ходе строительных работ обнаружились проблемы с фундаментом, в связи с чем реконструкция была остановлена на неопределенный срок.

В электронной очереди Симферополя числится 3500 детей. В текущем году в крымской столице выдано 5 442 направления в детские сады города.

Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма. Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 6% крымских школ, оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение пока нет.

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