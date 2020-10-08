Трое туристов заблудились на Ай-Петри

Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, во время спуска с горы группа сбилась с тропы и потеряла ориентиры.

Так, 07.10, в 17:35, на оперативный пульт спасателей поступило сообщение о том, что при спуске с плато Ай-Петри ГО Ялта, двое туристов сбились с тропы и потеряли ориентиры. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 2 человек и 1 ед. техники.

С заблудившимися в кратчайшие сроки была установлена мобильная связь, посредством которой было определено их примерное местонахождение.

— По прибытии к подножью горы Ай-Петри спасатели приступили к поиску. Спустя 40 минут пострадавшие были обнаружены недалеко от Алупкинской тропы. После чего туристы были эвакуированы спасателями из горно-лесной зоны к служебному автотранспорту. В медицинской помощи они не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности в горно-лестной местности, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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