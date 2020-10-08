Происшествия
Трое туристов заблудились на Ай-Петри
Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, во время спуска с горы группа сбилась с тропы и потеряла ориентиры.
Так, 07.10, в 17:35, на оперативный пульт спасателей поступило сообщение о том, что при спуске с плато Ай-Петри ГО Ялта, двое туристов сбились с тропы и потеряли ориентиры. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 2 человек и 1 ед. техники.
С заблудившимися в кратчайшие сроки была установлена мобильная связь, посредством которой было определено их примерное местонахождение.
— По прибытии к подножью горы Ай-Петри спасатели приступили к поиску. Спустя 40 минут пострадавшие были обнаружены недалеко от Алупкинской тропы. После чего туристы были эвакуированы спасателями из горно-лесной зоны к служебному автотранспорту. В медицинской помощи они не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности в горно-лестной местности, — рассказали в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристка из Питера заблудилась в темноте на вершине Аю-Дага. Сотрудники Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали ночью девушку, заблудившуюся на г. Аю-Даг.
В горной местности в районе Ай-Петри спасли 16-летнюю девушку. В Бахчисарайском районе с горной местности эвакуировали пострадавшую 16-летнюю девушку.
Группу туристов эвакуировали с тропы Голицына в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, вчера в 19.42 в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «Тропу Галицына» в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут.
На мысе Меганом в Крыму спасли туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов поднялись на крутой склон мыса Меганом и самостоятельно спуститься не могут.
Корабли НАТО будут базироваться около Крыма
Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.
Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19
Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.
Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы
Правительство России выделит Республике Крым и Севастополю около шести миллиардов рублей на строительство новых объектов водоснабжения, капремонт аварийных сетей и разработку новых скважин.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
5 октября
Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса
За 7 октября на территории Республики Крым подтверждено 125 новых случаев коронавирусной инфекции.