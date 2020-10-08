Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом ● Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса ● Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно ● Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется ● 27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе
Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца
Порядка 75% пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Крыму, имели сердечно-сосудистые заболевания, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«За последние две недели зарегистрировано 23 случая летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Это 32% от всех зарегистрированных за период. 75 процентов – это лица, которые имели сердечно-сосудистую патологию», – сказала Пеньковская.
Она отметила, что с начала пандемии количество заражения коронавирусом в Крыму превысило пять тысяч.
«Из тех случаев, которые зарегистрированы за неделю, у нас увеличилось количество случаев, выявленных при обращении за медицинской помощью, снизилось количество случаев, зарегистрированных в очагах. Остается стабильно низким показатель завозных случаев из Украины и лиц, которые прибывают к нам на отдых», – сообщила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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