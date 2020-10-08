Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца

Порядка 75% пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Крыму, имели сердечно-сосудистые заболевания, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За последние две недели зарегистрировано 23 случая летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Это 32% от всех зарегистрированных за период. 75 процентов – это лица, которые имели сердечно-сосудистую патологию», – сказала Пеньковская.

Она отметила, что с начала пандемии количество заражения коронавирусом в Крыму превысило пять тысяч.

«Из тех случаев, которые зарегистрированы за неделю, у нас увеличилось количество случаев, выявленных при обращении за медицинской помощью, снизилось количество случаев, зарегистрированных в очагах. Остается стабильно низким показатель завозных случаев из Украины и лиц, которые прибывают к нам на отдых», – сообщила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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