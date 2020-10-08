Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.2
воздух +25
море +22

Коронавирус в Крыму

Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца

09:49 четверг, 8 октября 2020

Порядка 75% пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Крыму, имели сердечно-сосудистые заболевания, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За последние две недели зарегистрировано 23 случая летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Это 32% от всех зарегистрированных за период. 75 процентов – это лица, которые имели сердечно-сосудистую патологию», – сказала Пеньковская.

Она отметила, что с начала пандемии количество заражения коронавирусом в Крыму превысило пять тысяч.

«Из тех случаев, которые зарегистрированы за неделю, у нас увеличилось количество случаев, выявленных при обращении за медицинской помощью, снизилось количество случаев, зарегистрированных в очагах. Остается стабильно низким показатель завозных случаев из Украины и лиц, которые прибывают к нам на отдых», – сообщила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, способен облегчить боль.

Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется. Сотрудники железнодорожных вокзалов и контролеры в электричках не соблюдают в Крыму меры, установленные с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 20 до 79 лет. При этом один человек скончался от COVID.

В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса

Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса

За 7 октября на территории Республики Крым подтверждено 125 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу

Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу

Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Stars
Киркоров рассказал о желании попасть на нудистский пляж в Крыму

Киркоров рассказал о желании попасть на нудистский пляж в Крыму фото

Летом Филипп Киркоров часто посещает полуостров с выступлениями, поэтому там для него почти не осталось неизведанных мест.

Власть
Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову

Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову

Крымские депутаты приняли во втором чтении поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», который расширяет некоторые полномочия главы субъекта.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации