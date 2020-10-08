Спасатели расширят зону поиска пропавшей у берегов Севастополя студентки

Зона поиска пропавшей в конце сентября студентки из Севастополя расширится.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС поисковые мероприятия продолжаются, их территория в самое ближайшее время расширится, – сообщила Постнова. – По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, в том числе – с привлечением экспертных и иных возможностей органов Следственного комитета России».

В СК напомнили, что девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая после обеда 29 сентября текущего года. На берег спутник студентки вернулся один, заявив, что она исчезла во время купания. Катер выбросило на берег в окрестностях Севастополя. О пропаже девушки заявила ее сестра. Мужчина задержан правоохранителями в качестве подозреваемого. «В настоящее время по ходатайству следствия судом продлен срок содержания мужчины под стражей», – добавили в СК.

По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. В рамках следствия получены ценные сведения, которые помогут установить детально картину того трагического дня. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства крымского следуправления СК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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