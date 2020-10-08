Собственники жилья в Крыму задолжали по взносам на капремонт 1,8 млрд рублей

Общая задолженность собственников по взносам на капремонт жилья составляет в Крыму 1,8 миллиарда рублей.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Симферополе заявил директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

«Насчет суммы (задолженности), это официальные данные фонда капремонта, 1,8 миллиарда рублей, – сказал Петров. – Это задолженность всех собственников, не только местных жителей».

Ранее сообщалось, что сумма минимального взноса на капремонт в 2021 году вырастет в Крыму на 5,2% – до 6,5 рубля за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения. В текущем году размер минимального взноса на капремонт составляет 6,16 рубля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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