Прогноз погоды в Крыму на четверг 8 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 8 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 23 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 67 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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