Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.2
воздух +18
море +21

Общество

Прогноз погоды в Крыму на четверг 8 октября

00:23 четверг, 8 октября 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 8 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 23 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 67 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 7 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 7 октября.

Спасительные дожди могут прийти в Крым уже к выходным. Ближе к концу недели крымские синоптики ожидают сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 6 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 6 октября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 октября.

Власть
Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.

Коронавирус в Крыму
«Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом

«Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно

Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно

Государственный совет Республики Крым полностью вернулся к работе в удаленном формате.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется

Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется

Сотрудники железнодорожных вокзалов и контролеры в электричках не соблюдают в Крыму меры, установленные с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации