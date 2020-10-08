Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму на дистанционное обучение перевели 4500 детей ● Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса ● Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу ● Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца ● «Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом
Приближается к рекорду: сводка по COVID за сутки в Севастополе
фото © Новости Крыма
В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Кроме того зарегистрировано два новых смертельных случая от COVID-19.«Скончались двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. В обоих случаях течение болезни осложнялось тяжелой вирусной пневмонией и острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - пояснили в правительстве.
Таким образом всего с начала пандемии в Севастополе зафиксирован 1221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом скончались от COVID 35 человек, выздоровели 784 человека, из них 31 – за последние сутки.
«В настоящий момент в стационарах находится 335 человек, - отметили в пресс-службе правительства. – В инфекционной больнице под наблюдением 290 человек, в городской больнице №9 – 226 человек. Под наблюдением по месту жительства – 430 человек».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца. Порядка 75% пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Крыму, имели сердечно-сосудистые заболевания, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
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