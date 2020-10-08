Приближается к рекорду: сводка по COVID за сутки в Севастополе

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В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того зарегистрировано два новых смертельных случая от COVID-19.«Скончались двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. В обоих случаях течение болезни осложнялось тяжелой вирусной пневмонией и острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - пояснили в правительстве.

Таким образом всего с начала пандемии в Севастополе зафиксирован 1221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом скончались от COVID 35 человек, выздоровели 784 человека, из них 31 – за последние сутки.

«В настоящий момент в стационарах находится 335 человек, - отметили в пресс-службе правительства. – В инфекционной больнице под наблюдением 290 человек, в городской больнице №9 – 226 человек. Под наблюдением по месту жительства – 430 человек».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца. Порядка 75% пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Крыму, имели сердечно-сосудистые заболевания, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом. В Крыму за сутки зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, способен облегчить боль.

Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется. Сотрудники железнодорожных вокзалов и контролеры в электричках не соблюдают в Крыму меры, установленные с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.