Происшествия
Под Судаком российский турист потерял сознание, занимаясь альпинизмом
Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине на горе Палвани-Оба.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, во время занятий альпинизмом мужчина потерял сознание и скатился со склона.
Сегодня в 09:25 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Палвани-Оба, (городской округ Судак) мужчина во время занятий альпинизмом потерял сознание и скатился со склона. Самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.
Спасатели прибыли к предполагаемому месту и приступили к поисковым работам. В результате пострадавший был обнаружен на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом юго-западного склона горы Палвани-Оба – Диметраки.
— Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели с использованием воротника иммобилизацию шейного отдела. Затем, используя альпинистские носилки, последовательно организовали безопасный спуск мужчины и эвакуировали к служебному автомобилю, на котором транспортировали пострадавшего, жителя города Липецк, в приемное отделение Судакской городской больницы, — рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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