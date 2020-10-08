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Происшествия

Под Судаком российский турист потерял сознание, занимаясь альпинизмом

16:34 четверг, 8 октября 2020
Судак

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине на горе Палвани-Оба.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, во время занятий альпинизмом мужчина потерял сознание и скатился со склона.

Сегодня в 09:25 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Палвани-Оба, (городской округ Судак) мужчина во время занятий альпинизмом потерял сознание и скатился со склона. Самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

Спасатели прибыли к предполагаемому месту и приступили к поисковым работам. В результате пострадавший был обнаружен на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом юго-западного склона горы Палвани-Оба – Диметраки.

— Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели с использованием воротника иммобилизацию шейного отдела. Затем, используя альпинистские носилки, последовательно организовали безопасный спуск мужчины и эвакуировали к служебному автомобилю, на котором транспортировали пострадавшего, жителя города Липецк, в приемное отделение Судакской городской больницы, — рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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