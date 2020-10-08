По улицам Алушты текут «реки воды», коммунальщики устраняют шесть аварий

фото © Администрация города Алушты

Власти Алушты сообщают об авариях на водопроводных сетях, в частности, на улице Туристов текут «реки воды».

И.о. директора алуштинского филиала ГУП «Вода Крыма» Алексей Григорьев рассказал, что в городе 8 октября зафиксировано шесть аварий.

«Аварийные бригады работают на четырех порывах, еще два устранят к завтрашнему дню. Причина порывов в том, что из 30-35 км сетей водоводов порядка от 70 до 80 % – это ветхие и изношенные сети. Делается все возможное для недопущения порывов – это плавный режим работы сети, то есть, даже учитывая сокращения давления, которое идет в ночное время, стараемся, чтобы в трубопроводах движение воды было как можно более ламинарное, не допускаем гидроударов. Все порывы – это в основном свищи, там, где закончился срок службы труб, произошел их физический износ. По возможности мы проводим замену труб», – сказал Григорьев.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк еще в марте сообщал о 50-процентных потерях питьевой воды из-за изношенности водопроводных сетей.

8 октября глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Крыму выделят больше 5 млрд рублей на новые объекты водоснабжения, в том числе ремонт сетей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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