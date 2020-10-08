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Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову
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Крымские депутаты приняли во втором чтении поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», который расширяет некоторые полномочия главы субъекта.
Как сообщила пресс-служба Государственного совета Республики Крым, законопроект на сегодняшнем заседании сессии поддержали 68 парламентариев.
«Проектом закона уточняются полномочия главы Республики Крым в части принятия нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и местного значения, – цитирует пресс-служба председателя парламентского комитета по законодательству Сергея Трофимова – В том числе, согласно документу, в период чрезвычайных ситуаций региональным законодательством могут быть установлены порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий для населения республики».
В Республике Крым с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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