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Власть

Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову

07:41 четверг, 8 октября 2020
Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову

фото © Корреспондент.net

Крымские депутаты приняли во втором чтении поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», который расширяет некоторые полномочия главы субъекта.

Как сообщила пресс-служба Государственного совета Республики Крым, законопроект на сегодняшнем заседании сессии поддержали 68 парламентариев.

«Проектом закона уточняются полномочия главы Республики Крым в части принятия нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и местного значения, – цитирует пресс-служба председателя парламентского комитета по законодательству Сергея Трофимова – В том числе, согласно документу, в период чрезвычайных ситуаций региональным законодательством могут быть установлены порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий для населения республики».

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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