Парламент Крыма добавил еще полномочий Аксенову

фото © Корреспондент.net

Крымские депутаты приняли во втором чтении поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», который расширяет некоторые полномочия главы субъекта.

Как сообщила пресс-служба Государственного совета Республики Крым, законопроект на сегодняшнем заседании сессии поддержали 68 парламентариев.

«Проектом закона уточняются полномочия главы Республики Крым в части принятия нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и местного значения, – цитирует пресс-служба председателя парламентского комитета по законодательству Сергея Трофимова – В том числе, согласно документу, в период чрезвычайных ситуаций региональным законодательством могут быть установлены порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий для населения республики».

В Республике Крым с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Депутаты одобрили кандидатуру нового вице-премьера правительства Крыма. Государственный совет Крыма согласовал кандидатуру нового вице-премьера правительства республики.

В Севастополе может появиться главный по столичности. В Севастополе может появиться вице-губернатор по столичности. Эту новость, удивившую даже зацикленных на особом статусе города, активно обсуждают в соцсетях.

Евросоюз не собирается признавать российский статус Крыма. Евросоюз призвал Россию «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины»

Аксенов снова пугает: в Крыму урежут бюджет и уволят министров. Муниципальные и республиканские власти показывают плохие результаты по освоению бюджетных денег. Если к концу года ответственные за расходование средств не успеют завершить проекты, то будут уволены «по статье».