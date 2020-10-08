Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса

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За 7 октября на территории Республики Крым подтверждено 125 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 7 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции. 96 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5413 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4309 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5209 человек. Выздоровевших за весь период – 3353 человека», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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