«Он сознался»: в Следкоме рассказали о гибели студентки в Крыму

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От подозреваемого получены признательные показания.

Об этом сообщили в Главном следственном управлениии Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополь. Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 20-летней студентки из Севастополя продолжается.

Как ранее сообщалось, 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Спутник пропавшей студентки был задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время от него получены признательные показания.

В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий, исследования на полиграфе, изучения оборудования судна, были полученные сведения о том, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера.

«В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению», - сообщили в Следкоме.

В настоящее время продолжается допрос подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий того дня. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС не прекращаются поисковые мероприятия, их территория расширилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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