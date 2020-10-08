Ограбивший ювелирные магазины крымчанин приговорен к 7,5 годам

Сакский районный суд приговорил местного жителя, совершившего в 2016 и 2017 годах ограбления ювелирных магазинов на общую сумму более 900 тысяч рублей, к 7,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый в конце ноября 2016 года с использование пластмассового пистолета, внешне схожего с боевым, подавив волю потерпевших, находившихся в ювелирном магазине, похитил ювелирные изделия на общую сумму 527 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – Он же в декабре 2017 года аналогичным образом завладел ювелирными изделиями на общую сумму 383 тысячи рублей».

31-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления по двум эпизодам по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в крупном размере). «Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначив окончательное наказание в виде 7,5 лет лишения свободы», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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