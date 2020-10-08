Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.8
воздух +17
море +22

Власть

Оборудование «Массандры» изношено более чем наполовину

19:52 четверг, 8 октября 2020
Ялта
Оборудование «Массандры» изношено более чем наполовину

фото © Новости Крыма

Реорганизация «Массандры» в акционерное общество даст возможность приступить к техническому переоснащению предприятия.

Износ производственного оборудования сейчас составляет свыше 60%, рассказала в интервью генеральный директор предприятия Янина Павленко.

«Основные фонды заводов первичного и вторичного виноделия, конечно, морально и технически устарели. Износ производственного оборудования составляет более 60%. Нам необходимо осуществить закупку технологического оборудования для первичного и вторичного виноделия, закупку линий розлива производительностью 12, а также 9 и 3 тысячи бутылок в час, емкостного парка (дубовой, нержавеющей и эмалированной тары)», – отметила Павленко.

Кроме того, руководство предприятия намерено провести реконструкцию заводов первичного виноделия, подвалов выдержки виноматериалов и коллекционных вин, осуществить капитальный ремонт зданий и сооружений, подвалов, магазинов.

Продолжения модернизации требует и парк спецтехники предприятия. На момент воссоединения Крыма с Россией износ сельскохозяйственной техники «Массандры» составлял 96%. «За эти годы мы приобрели около 300 единиц спецтехники. Однако потребность в современной технике остается острой. Предприятие нуждается в тракторах для работы в условиях горной местности; межкустовых культиваторах, позволяющих снизить пестицидную нагрузку на землю и растения;

почвообрабатывающей технике, которая даст возможность максимально сохранять влагу в почве, что особенно важно сегодня; предобрезчиках виноградной лозы, которые помогут сократить сроки проведения важнейших технологических операций в виноградарстве; а также в автомобильном транспорте для подвоза людей, перевозки грузов и множестве другой техники», – подчеркнула Павленко.

В начале октября крупнейшее крымское предприятие по производству вина – производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра» – было преобразовано из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опасаются падения урожая винограда из-за засухи. На севастопольских виноградниках два месяца идет уборка сортов Шардоне, Пино, Алиготе и Совиньон.

В Крыму будут выращивать экзотическую азимину. В селе Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприятии «Садовые традиции» уже в этом году планируется заложить сад площадью порядка шести гектаров.

Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых. Засуха в Крыму сказалась на урожае зерновых.

Бешеная кошка «посадила» село в Крыму на карантин. Специалисты-ветеринары нашли в одном из сел Черноморского района зараженную бешенством кошку, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Власть
Корабли НАТО будут базироваться около Крыма

Корабли НАТО будут базироваться около Крыма

Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.

Коронавирус в Крыму
В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях

В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях

Минкурортов РК призывает сообщать о нарушениях соблюдения требований Роспотребнадзора отелями и санаториями на Горячую линию.

Коронавирус в Крыму
Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19

Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19

Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.

Водный кризис
Аксенов поручил решить проблему выгребных ям симферопольцев

Аксенов поручил решить проблему выгребных ям симферопольцев

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил республиканскому правительству разобраться с проблемой очистки выгребных ям в частном секторе Симферополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации