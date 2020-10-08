Оборудование «Массандры» изношено более чем наполовину

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Реорганизация «Массандры» в акционерное общество даст возможность приступить к техническому переоснащению предприятия.

Износ производственного оборудования сейчас составляет свыше 60%, рассказала в интервью генеральный директор предприятия Янина Павленко.

«Основные фонды заводов первичного и вторичного виноделия, конечно, морально и технически устарели. Износ производственного оборудования составляет более 60%. Нам необходимо осуществить закупку технологического оборудования для первичного и вторичного виноделия, закупку линий розлива производительностью 12, а также 9 и 3 тысячи бутылок в час, емкостного парка (дубовой, нержавеющей и эмалированной тары)», – отметила Павленко.

Кроме того, руководство предприятия намерено провести реконструкцию заводов первичного виноделия, подвалов выдержки виноматериалов и коллекционных вин, осуществить капитальный ремонт зданий и сооружений, подвалов, магазинов.

Продолжения модернизации требует и парк спецтехники предприятия. На момент воссоединения Крыма с Россией износ сельскохозяйственной техники «Массандры» составлял 96%. «За эти годы мы приобрели около 300 единиц спецтехники. Однако потребность в современной технике остается острой. Предприятие нуждается в тракторах для работы в условиях горной местности; межкустовых культиваторах, позволяющих снизить пестицидную нагрузку на землю и растения;

почвообрабатывающей технике, которая даст возможность максимально сохранять влагу в почве, что особенно важно сегодня; предобрезчиках виноградной лозы, которые помогут сократить сроки проведения важнейших технологических операций в виноградарстве; а также в автомобильном транспорте для подвоза людей, перевозки грузов и множестве другой техники», – подчеркнула Павленко.

В начале октября крупнейшее крымское предприятие по производству вина – производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра» – было преобразовано из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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