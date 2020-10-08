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Власть

Новый медцентр в Симферополе ввели в эксплуатацию

Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, ввели в эксплуатацию.

Об этом сегодня во время совещания по вопросам строительной отрасли сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«У нас ночью закончилась работа на больнице Семашко итоговой проверочной комиссии. Сегодня с утра заказчик ГКУ «Инвестстрой» получил от министерства строительного надзора разрешение на ввод в эксплуатацию самой больницы», – рассказал Кабанов.

«Мы выдали заключение о соответствии данного объекта и ввели его в эксплуатацию, – пояснил министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Максим Скорин. – Проверка была проведена в регламентные сроки, в течение пяти рабочих дней было обследовано 65 тысяч квадратных метров общей площади здания».  

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что срок ввода объекта в эксплуатацию переносился не менее семи раз. «Я крымчанам хочу сказать, что мы не имели права вводить (здание в эксплуатацию), если там были риски по технике безопасности и любые вопросы, связанные с эксплуатацией этой больницы», – отметил Аксенов.

«Далее объект будет передан в оперативное управление министерству здравоохранения и начнется процедура лицензирования», – добавил гендиректор госказенного учреждения «Инвестстрой» Алексей Титов.

Как уточнил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, минздраву больницу передадут к концу следующей недели. В ближайшее время минздрав Крыма озвучит, в каком режиме медцентр будет эксплуатироваться.

В середине сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в новом медцентре будет развернуто 480 коек для пациентов с пневмониями и с коронавирусом. Это, по словам Аксенова, исключит необходимость переводить другие медицинские учреждения республики в режим ковидных госпиталей.

Уже по состоянию на апрель этого года общая готовность нового медцентра составляла 99%. Объект собирались ввести в эксплуатацию уже несколько раз. В часности, начало работы новой больницы планировалось с июля этого года. Кроме того, весной, в период действия ограничений, связанных с COVID-19, глава республики заявлял, что медцентр готов еще с апреля в экстренных случаях выборочно принимать больных с COVID-19.

Работы по возведению медицинского учреждения стартовали в сентябре 2017 года. Комплекс состоит из нескольких основных объектов: главное здание – лечебно-диагностический центр. К нему примыкает патологоанатомическое отделение. Под ним находится бомбоубежище. Кроме этого, в комплекс входит пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс кв. метров. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение должно было стать одним из самых современных в России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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