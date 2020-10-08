Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19

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Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Остапенко.

«Если мы будем видеть, что есть крайняя необходимость размещения пациентов тяжелых и крайне тяжелых, то мы буквально в течение одних суток принимаем решение и размещаем там пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым необходимо оказывать экстренную помощь. – сказал Остапенко. – Мы не видим сейчас экстренной необходимости открывать этот стационар под пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Он отметил, что соответствующее решение принято, поскольку пациенты с легкой формой COVID-19 лечатся на дому. Накануне министр сообщил, что ведется работа по внедрению систем контроля динамических показателей пациентов, которые лечатся на дому, необходимых для корректировки лечения.

«Естественно происходит освобождение коек в стационаре, необходимых для госпитализации пациентов, которым показано лечение в стационарных условиях», – добавил Остапенко.

Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, сегодня ввели в эксплуатацию. Объект собирались ввести в эксплуатацию уже несколько раз. В частности, начало работы новой больницы планировалось с июля этого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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