Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Приближается к рекорду: сводка по COVID за сутки в Севастополе ● В Крыму на дистанционное обучение перевели 4500 детей ● Опять рекорд: в Крыму выявили 125 новых случаев коронавируса ● Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу ● Три четверти умерших от коронавируса в Крыму имели болезни сердца
Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19
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Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Остапенко.
«Если мы будем видеть, что есть крайняя необходимость размещения пациентов тяжелых и крайне тяжелых, то мы буквально в течение одних суток принимаем решение и размещаем там пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым необходимо оказывать экстренную помощь. – сказал Остапенко. – Мы не видим сейчас экстренной необходимости открывать этот стационар под пациентов с новой коронавирусной инфекцией».
Он отметил, что соответствующее решение принято, поскольку пациенты с легкой формой COVID-19 лечатся на дому. Накануне министр сообщил, что ведется работа по внедрению систем контроля динамических показателей пациентов, которые лечатся на дому, необходимых для корректировки лечения.
«Естественно происходит освобождение коек в стационаре, необходимых для госпитализации пациентов, которым показано лечение в стационарных условиях», – добавил Остапенко.
Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, сегодня ввели в эксплуатацию. Объект собирались ввести в эксплуатацию уже несколько раз. В частности, начало работы новой больницы планировалось с июля этого года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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