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Власть

Ловушка для мусора появилась в реке Салгир в Симферополе

Власти оборудовали ловушку для мусора в русле реки Салгир в Симферополе.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) Евгений Маляров.

«На отдельном участке реки установлена ловушка для мусора, что будет способствовать сбору мусора на одном месте и препятствовать его распространению по всему речному потоку. Данная процедура позволит эффективнее осуществлять сбор и вывоз мусора», – отметил Маляров.

По его словам, экологическое состояние Салгира улучшилось. «При проведении работ по очистке русла сотрудники заметили интересное явление – речных раков. Такое разнообразие речной экосистемы свидетельствует о том, что экологическое состояние реки улучшилось, так как речной рак – один из показателей чистоты водных объектов. Они обитают там, где вода относительно чистая и присутствуют естественные берега, на которых произрастает околоводная растительность. Кроме того, на сегодняшний день мы наблюдаем немалое количество диких уток и их активную жизнедеятельность на реке в пределах городской территории. Не исключено, что появлению раков также способствовали и птицы, ведь они переносят икринки, которые способны осесть на дно», – цитирует Малярова пресс-служба администрации.

Начальник ДГХ добавил, что бригада муниципального бюджетного учреждения «Город» с сентября ведет работу по регулярной полной очистке русла реки Салгир.

В частности, специализированной техникой русло чистят от намывов гравия и песка, в связи с застоем воды и появлением растительности, а также возникшими трудностями пропуска водного потока из-за намывов после осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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