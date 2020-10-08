Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы

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Правительство России выделит Республике Крым и Севастополю около шести миллиардов рублей на строительство новых объектов водоснабжения, капремонт аварийных сетей и разработку новых скважин.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти пять миллиардов рублей на строительство на крымском полуострове новых объектов водоснабжения. Еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», – сказал Мишустин.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах в начале сентября были введены графики подачи воды. В некоторых частях города воду дают по часам.

В конце сентября о переходе на графики подачи воды объявила администрация Алушты. Это связано с дефицитом воды в Изобильненском водохранилище.

Снабжающее Севастополь Чернореченское водохранилище с 28 августа перестало получать приток воды из-за того, что река Черная выше водохранилища пересохла. В данный момент водохранилище наполнено на 27%. За два прошедших месяца объем водных запасов в водохранилище сократился на 6,7 миллиона кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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