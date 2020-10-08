Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов поручил решить проблему выгребных ям симферопольцев ● Засуха в Крыму: в Севастополе ищут новые источники воды ● Власти изъяли частные скважины около Ялты ● В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма ● Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами
Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы
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Правительство России выделит Республике Крым и Севастополю около шести миллиардов рублей на строительство новых объектов водоснабжения, капремонт аварийных сетей и разработку новых скважин.
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти пять миллиардов рублей на строительство на крымском полуострове новых объектов водоснабжения. Еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», – сказал Мишустин.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах в начале сентября были введены графики подачи воды. В некоторых частях города воду дают по часам.
В конце сентября о переходе на графики подачи воды объявила администрация Алушты. Это связано с дефицитом воды в Изобильненском водохранилище.
Снабжающее Севастополь Чернореченское водохранилище с 28 августа перестало получать приток воды из-за того, что река Черная выше водохранилища пересохла. В данный момент водохранилище наполнено на 27%. За два прошедших месяца объем водных запасов в водохранилище сократился на 6,7 миллиона кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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