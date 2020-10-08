Крымский предприниматель эксплуатировал элеватор без лицензии

Сотрудники полиции и ФСБ выявили факты незаконного предпринимательства при использовании опасных производственных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В Джанкойском районе Крыма правоохранителями выявлены преступления, связанные с незаконной эксплуатацией взрывопожароопасного и химически опасного объекта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Джанкойский» совместно с сотрудниками отдела Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю задокументирован факт эксплуатации взрывопожароопасного объекта 3 класса опасности без получения обязательно лицензии, что было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Правоохранителями установлено, что предприятие, зарегистрированное в г. Керчь, в период времени с 2016 г. эксплуатирует с нарушениями опасный производственный объект – элеватор, находящийся в Джанкойском районе. Наряду с этим, у фирмы отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 класса опасности.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сумма дохода от основного вида деятельности, связанного с эксплуатацией объекта, менее чем за три года составила 5 864 060 рублей, что является крупным размером.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1. ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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