Общество
Крымчане гробят газоны стихийными парковками
Автолюбители организовали стихийные стоянки вдоль обновленной набережной Салгира в Симферополе — прямо на зеленых газонах.
Об этом в крымском сегменте соцсетей сообщили возмущенные симферопольцы.
Неравнодушные горожане отметили, что стоянку устроили в районе улицы Павленко. По их данным, аналогичные автомобильные «зеленые зоны» можно встретить и в районе улицы Шмидта.
«Друзья, стихийная парковка на набережной Салгира в водоохранной зоне, на газонах и пешеходной зоне! Некоторые автолюбители настолько обнаглели, что администрации Симферополя пора отправлять в это место стаи эвакуаторов и патруль ГИБДД — штрафовать нещадно», — негодует в группе «Симферопольский патруль» в Facebook местный активист Дмитрий Финашкин.
В комментариях большинство подписчиков высказались о том, что это обычное хамство, но есть и те, кто оправдывает уничтожение газонов отсутствием в городе парковок, называя «зеленые» стоянки логичным последствием.
Как сообщили в администрации Симферополя, о большинстве таких парковок чиновники знают и регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей правил благоустройства.
«Фиксируем машины, которые припаркованы в зеленой зоне, а далее направляются запросы в ГИБДД и устанавливаются собственники, составляются протоколы и выносятся штрафы за нарушение правил благоустройства», — пояснили в администрации.
В Симферополе за первое такое нарушение можно получить предупреждение, а за последующие — административный штраф в размере от двух до 100 тысяч рублей.
«Деяние может влечь за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», — написал на своей странице в социальной сети первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан.
Аналогичные штрафы предусмотрены и в других городах Крыма.
В тексте использованы материалы: Форпост
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