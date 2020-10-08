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Общество

Крымчане гробят газоны стихийными парковками

11:06 четверг, 8 октября 2020

Автолюбители организовали стихийные стоянки вдоль обновленной набережной Салгира в Симферополе — прямо на зеленых газонах.

Об этом в крымском сегменте соцсетей сообщили возмущенные симферопольцы.

Неравнодушные горожане отметили, что стоянку устроили в районе улицы Павленко. По их данным, аналогичные автомобильные «зеленые зоны» можно встретить и в районе улицы Шмидта.

«Друзья, стихийная парковка на набережной Салгира в водоохранной зоне, на газонах и пешеходной зоне! Некоторые автолюбители настолько обнаглели, что администрации Симферополя пора отправлять в это место стаи эвакуаторов и патруль ГИБДД — штрафовать нещадно», — негодует в группе «Симферопольский патруль» в Facebook местный активист Дмитрий Финашкин.

В комментариях большинство подписчиков высказались о том, что это обычное хамство, но есть и те, кто оправдывает уничтожение газонов отсутствием в городе парковок, называя «зеленые» стоянки логичным последствием.

Как сообщили в администрации Симферополя, о большинстве таких парковок чиновники знают и регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей правил благоустройства.

«Фиксируем машины, которые припаркованы в зеленой зоне, а далее направляются запросы в ГИБДД и устанавливаются собственники, составляются протоколы и выносятся штрафы за нарушение правил благоустройства», — пояснили в администрации.

В Симферополе за первое такое нарушение можно получить предупреждение, а за последующие — административный штраф в размере от двух до 100 тысяч рублей.

«Деяние может влечь за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», — написал на своей странице в социальной сети первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан.

Аналогичные штрафы предусмотрены и в других городах Крыма.

В тексте использованы материалы: Форпост

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