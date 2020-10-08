Корабли НАТО будут базироваться около Крыма

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Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.

Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против размещения на своей территории – а именно в Николаевской области – английских солдат на постоянной основе. «Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», – сказал Кулеба BBC.

Министр имел в виду 450 английских десантников, еще в сентябре с вооружением и техникой прибывших в Николаевскую область для учений «Объединенные усилия – 2020». По данным ТАСС, это крупнейшие для Украины маневры с иностранным участием за последние 20 лет.

«Киев просто дразнит Москву. Это наглое заявление призвано ее спровоцировать, – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. – После таких высказываний чего стоят все уверения Запада о том, что его действия на территории Украины не направлены против России? Ни для кого не секрет, что размещение там баз НАТО – это для России «красная линия».

Стоит отметить, что Великобритания действительно в последнее время и впрямь быстро расширяет свои связи с Украиной. В прошлом году она инвестировала в экономику Украины около двух миллиардов долларов и вошла в топ-3 инвесторов страны.

Собственно, само интервью Кулебы предшествовало визиту в Лондон, который в среду начинает президент Владимир Зеленский. С премьер-министром Борисом Джонсоном он планирует, в частности, заключить соглашение о стратегическом партнерстве, а также меморандум о развитии военно-морского флота Украины.

В честь визита Зеленского в Лондон в среду в порт Одессы вошел британский боевой корабль – эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС HMS Dragon D35. Как сообщает минобороны Украины, прибывший «с дружеским визитом» эсминец примет участие в совместных тренировках украинских и британских ВМС.

Появление такой базы означает, что Украина ведет себя «как враг России», считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«Николаевская область – это удобный район в глубине Украины, при этом недалеко от стран НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. Но главное, оттуда до Крыма – рукой подать. Это очень короткое расстояние как для корабельного перехода, так и для авиаперелета или ракетного удара, – объяснил он газете ВЗГЛЯД. – Кстати, в советское время Николаев был довольно приличным центром судостроения. В том числе там построили флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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