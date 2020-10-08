Киркоров рассказал о желании попасть на нудистский пляж в Крыму

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Летом Филипп Киркоров часто посещает полуостров с выступлениями, поэтому там для него почти не осталось неизведанных мест.

На полуострове артист бывал несчетное количество раз, поэтому неизведанных уголков для него тут осталось немного. Поэтому на вопрос журналистов, что еще бы он посмотрел в окрестностях, поп-король поинтересовался: «А где тут нудистский пляж? Уже всем занимался, а вот на личную жизнь времени нет. Сейчас, конечно, уже вряд ли пойду — это раньше было что показать… Хотя и сейчас есть!»

На вопрос, с кем он отправился бы в столь интимное местечко, Киркоров отшутился: «Никогда один не хожу, не люблю моноспектакли! Мне нравится экшн, кто в теме, тот поймет».

В Крыму Филипп предстал в новом образе — он избавился от афро-косичек, которые носил последние полтора месяца, им на смену пришло каре из кудрей. Певец признался, что эксперименты над внешностью он приветствует, вот только уже все вроде попробовал. На предложение сделать пирсинг, музыкант засмеялся: «Что проколоть? Соски? Член? Что?»

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