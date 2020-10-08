Какой сегодня праздник 8 октября

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Сегодня, 8 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобной Евфросинии Суздальской

Преподобная Евфросиния, княжна Суздальская, родилась в 1212 году. В святом крещении она носила имя Феодулия и была старшей дочерью святого мученика Михаила, великого князя Черниговского.

Благоверный князь Михаил и его супруга Феофания долго не имели детей и часто посещали Киево-Печерскую обитель, где молились Господу о даровании им ребенка. Благоверная княжна Евфросиния была их первой дочерью, испрошенной у Господа в молитвах. Трижды являвшаяся им Пресвятая Богородица сообщала, что их молитва услышана, и Господь дарует им дочь.

В 1238 году несметные полчища татаро-монголов напали на Русское государство. Уничтожая все на своем пути, они подошли к Суздалю. Город ими был полностью разрушен и сожжен, и только обитель преподобной Евфросинии уцелела по ее молитвам.

Преподобная преставилась к Богу в сентябре 1250 года. У ее гроба верующие продолжали получать благодатную помощь в исцелении различных недугов.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Командир корабля является прямым начальником всего личного состава корабля и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодействия с кораблями соединения и другими силами.

Основанием для выбора даты праздника послужило важное историческое событие — Наваринское морское сражения, в котором отличился русский линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева.

Сергей Капустник

Народный праздник «Сергей Капустник» отмечается 8 октября (по старому стилю - 25 сентября). Православной церковью в этот день почитается святой Сергий, игумен Радонежский. Другие названия праздника: «День Сергия Радонежского», «Курятник», «Капустки». В этот день толокой рубили капусту для закваски, забивали на продажу кур, готовились к свадебному сезону.

Также сегодня, 8 октября, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина

- День юриста Украины

- День независимости Хорватии

- Всемирный день зрения

- День солнечных улыбок

- День вареников (National Pierogi Day) в США

- День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) в США

- День посадки деревьев на Гуаме

- День сельского хозяйства Таджикистана

- День детей в Иране

- День игры в салки (American Touch Tag Day) в США

- День танкиста Армении

- День военно-воздушных сил Индии

- День военно-морских сил Перу

- День героического партизана на Кубе

Сегодня именины празднуют: Павел, Николай, Феофил, Феодосий, Сергей, Афанасий, Евстафий, Прохор, Руф, Роман, Евгений, Максим, Пафнутий, Феодулия, Герман, Ефросиния, Лаура, Пафм, Савиниан, Татта.

Что происходило 8 октября в прошлые годы

1830 - А. С. Пушкин заканчивает девятую главу бессмертного романа «Евгений Онегин».

1871 - Япония вводит современную систему почтовой связи.

1938 - на Закарпатье было создано первое правительство, это стало первым шагом к образованию Карпатской Украины.

1945 - выдан патент на микроволновую печь инженеру из штата Массачусетс Перси Спенсеру.

1967 - в Боливии был схвачен кубинский революционер Че Гевара.

1970 - русский диссидент, непримиримый критик СССР Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1991 - закон о гражданстве был принят Верховной Радой Украины.

1993 - ООН сняла все санкции с ЮАР.

1996 - министры иностранных дел Украины и Испании подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 октября. Какие праздники будут завтра?

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