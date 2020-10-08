Инженера осудят за прием несуществующих работ на набережной Евпатории

Инженер государственного учреждения «Инвестстрой РК» пойдет под суд за подписание акта приема работ на недостроенной набережной имени Терешковой в Евпатории, сообщает пресс-служба крымского управления СК России.

По версии следствия, ответственный за строительный контроль на объекте служащий не проверил качество выполнения работ, но подписал документы об их исполнении.

«После чего на счет подрядной организации было перечислено свыше 50 миллионов рублей. В то же время инженер знал, что данные строительные работы были выполнены с нарушениями. Также в ходе следствия установлено, что инженером были приняты работы, выполненные ненадлежащим образом подрядной организацией по возведению волномеров. В результате чего потребовалось проведение демонтажных работ, сумма которых превысила 60 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Своими действиями инженер причинил ущерб властям на сумму более 110 миллионов рублей. Кроме этого, в результате действий служащего были сорваны сроки строительства набережной.

Сейчас дело в отношении сотрудника «Инвестстроя РК» отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Проект реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории по ФЦП начали реализовывать в 2018 году, однако проект до сих пор не завершен.

Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны были удерживать пляжи. Общий бюджет проекта – более 700 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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